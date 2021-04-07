Одна из самых известных певиц украинской эстрады Наталья Могилевская поделилась эксклюзивными кадрами со студии звукозаписи

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм Могилевская засветила отрывок из своей новой песни. Как известно, последняя песня артистки «Натусик» взорвала хит-парады. Теперь Могилевская готовит песню, более привычную для своего репертуара.

«Делюсь с вами горячим отрывком из новой песни! Работа кипит. Релиз уже в апреле, а названия еще нет. Помогите придумать, накидайте пожалуйста вариантов в комментариях. Не ограничивайте себя словами припева, дайте полет фантазии», - подписала видео звезда.

В комментариях поклонники стали активно комментировать услышанное.

«Любовь до дна», «Новый хитяра», «Вау!!! Очередной супер-хит», «Уверенна это будет мега хит! Жду с нетерпением новый бомбезный трек!», «Могилевская как всегда удивляет новыми крутыми треками», «Пьяная от любви», - пишут пользователи сети.

Ранее мы писали, что Наталье Могилевской приписывают бурный роман с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым, с которым она часто появляется на публике. Недавно певица опубликовала очередное видео для молодежной сети Тик Ток с его участием. Звезда не распространяется на тему своей личной жизни и отношений, утверждая, что они просто дружат.

Напомним, что 45-летняя Могилевская заставила молодых красоток танцевать под свою дудку, кадры: «Полюби меня…».

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская в леопардовом мини прильнула к эффектной блондинке: «С тобой всегда хорошо…».

Также Politeka писала, что Могилевская неожиданно поведала украинцам, что ей помогает держаться на плаву: «Уже более 20 лет…».