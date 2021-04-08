Відома українська співачка Наталія Могилевська вирішила поговорити про локдаун

Зірка веде активну творчу діяльність, не забуваючи спілкуватися зі своїми шанувальниками, передає Politeka.net. Зараз на сторінку співачки в Instagram підписані 1,3 мільйона користувачів мережі.

Наталя регулярно балує шанувальників новими постами. Цього разу красуня вирішила вступити з фанатами в діалог, зворушливо до них звернувшись.

Артистка розмістила знімок, де позувала в розкритому кардигані, з-під якого виглядала біла маєчка. Могилевська позувала на вулиці, присівши за столик.

"Як ви, мої дорогі? Як переносите цей локдаун? Які питання турбують? Що не дає заснути?

Пишіть, давайте поговоримо про це. Ми одна сім'я, я з вами в одному човні і можу поділитися тим, що турбує мене і те, з чим вдалося впоратися успішно.

Пишіть, давайте поговоримо, мої рідні 🧡", - написала співачка.

За 20 хвилин публікація зібрала понад 1000 лайків і багато коментарів:

"Іноді таке відчуття, що ось це ось все ніколи не закінчиться... всі втомилися, всім набридло, хочеться повернутися до нормального життя...😢 😢 😢 ", "Яка ви гарненька!🥰 Ми вже дуже скучили за Вами!❤ ️ ❤ ️ ❤ ️ Виходьте якомога частіше в прямий ефір!) 🙌 ❤ ️ ", "Наслідки ковіда((відсутність запахів і смаків 4 місяці зводить з розуму", "Мені подобається🔥, хороша дівчинка😍", " Наташа ви чудово виглядаєте. ❤ ️ ", "Яка ви красива жінка! ну приїжджайте вже в Трускавець ❤️", "Тримайтеся Наталі і не хворійте".

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