Известная украинская певица Наталья Могилевская решила поговорить о локдауне

Звезда ведет активную творческую деятельность, не забывая общаться со своими поклонниками, передает Politeka.net. Сейчас на страницу певиці в Инстаграм подписаны 1,3 миллиона пользователей сети.

Наталья регулярно балует поклонников новыми постами. В этот раз красотка решила вступить с фанатами в диалог, трогательно к ним обратившись.

Артистка разместила снимок, где позировала в распахнутом кардигане, из-под которого выглядывала белая маечка. Могилевская позировала на улице, присев за столик.

"Как вы, мои дорогие? Как переносите этот локдаун? Какие вопросы беспокоят? Что не дает уснуть?

Пишите, давайте поговорим об этом. Мы одна семья, я с вами в одной лодке и могу поделиться тем, что беспокоит меня и то, с чем удалось справиться успешно.

Пишите, давайте поговорим, мои родные 🧡", - написала певица.

За 20 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:

"Иногда такое чувство,что вот это вот всё никогда не закончится... все устали,всем надоело,хочется вернуться к нормальной жизни...😢😢😢", "Какая Вы хорошенькая!🥰 Мы уже очень соскучились за Вами!❤️❤️❤️ Выходите как можно чаще в прямой эфир!)🙌❤️", "Последствия ковида((отсутствие запахов и вкусов 4 месяца сводит с ума", "Мне нравится 🔥, хорошая девочка 😍", "Наташа вы великолепно выглядите. ❤️", "Какая вы красивая женщина! ну приезжайте уже в Трускавец 🔥❤️", " Держитесь Натали и не болейте".

Напомним, что 45-летняя Могилевская заставила молодых красоток танцевать под свою дудку, кадры: «Полюби меня…».

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская в леопардовом мини прильнула к эффектной блондинке: «С тобой всегда хорошо…».

Также Politeka писала, что Могилевская неожиданно поведала украинцам, что ей помогает держаться на плаву: «Уже более 20 лет…».