Известная украинская певица Наталья Могилевская решила поговорить о локдауне
Звезда ведет активную творческую деятельность, не забывая общаться со своими поклонниками, передает Politeka.net. Сейчас на страницу певиці в Инстаграм подписаны 1,3 миллиона пользователей сети.
Наталья регулярно балует поклонников новыми постами. В этот раз красотка решила вступить с фанатами в диалог, трогательно к ним обратившись.
Артистка разместила снимок, где позировала в распахнутом кардигане, из-под которого выглядывала белая маечка. Могилевская позировала на улице, присев за столик.
"Как вы, мои дорогие? Как переносите этот локдаун? Какие вопросы беспокоят? Что не дает уснуть?
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Пишите, давайте поговорим об этом. Мы одна семья, я с вами в одной лодке и могу поделиться тем, что беспокоит меня и то, с чем удалось справиться успешно.
Пишите, давайте поговорим, мои родные 🧡", - написала певица.
За 20 минут публикация собрала более 1000 лайков и много комментариев:
"Иногда такое чувство,что вот это вот всё никогда не закончится... все устали,всем надоело,хочется вернуться к нормальной жизни...😢😢😢", "Какая Вы хорошенькая!🥰 Мы уже очень соскучились за Вами!❤️❤️❤️ Выходите как можно чаще в прямой эфир!)🙌❤️", "Последствия ковида((отсутствие запахов и вкусов 4 месяца сводит с ума", "Мне нравится 🔥, хорошая девочка 😍", "Наташа вы великолепно выглядите. ❤️", "Какая вы красивая женщина! ну приезжайте уже в Трускавец 🔥❤️", " Держитесь Натали и не болейте".
Напомним, что 45-летняя Могилевская заставила молодых красоток танцевать под свою дудку, кадры: «Полюби меня…».
Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская в леопардовом мини прильнула к эффектной блондинке: «С тобой всегда хорошо…».
Также Politeka писала, что Могилевская неожиданно поведала украинцам, что ей помогает держаться на плаву: «Уже более 20 лет…».