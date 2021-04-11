Одна из самых известных певиц украинской эстрады Наталья Могилевская покрасовалась в эффектном платье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала яркий снимок, который произвел впечатление на ее поклонников. В свои 45 лет Могилевская выглядит просто восхитительно. Несколько лет назад она вернулась на «Танцы со звездами», ради участия в которых сильно похудела и подготовилась физически.

Недавно Могилевская перекрасилась в блондинку, что помогло ей сбросить еще несколько лет. Певица следит за трендами и снимает видео для молодежной сети Тик Ток, что несомненно делает ее одной из самых популярных украинских певиц.

На свежем фото певица позировала в длинном синем платье с разрезом. Она улыбалась и весело шагала, демонстрируя свои аппетитные ножки. По ее лицу было видно, что она искренне кайфует и наслаждается моментом.

«В вашем городе тоже весна?», - спросила Могилевская у своих поклонников.

Ранее мы писали, что Могилевская поделилась эксклюзивными кадрами со студии звукозаписи. Она записывала новую песню, к которой еще не придумала название. Артистка обратилась за помощью к поклонникам, чтобы они набросали ей идей.

Напомним, что 45-летняя Могилевская в леопардовом мини прильнула к эффектной блондинке: «С тобой всегда хорошо…».

Как сообщала Politeka, Могилевская упрекнула украинцев-бездельников, рассказав, как впахивает и все успевает: «Мне не интересны…».

Также Politeka писала, что Могилевская вызвала бурю эмоций, трогательно обратившись к украинцам: "Держитесь, Натали...".