Одна з найвідоміших співачок українського шоу-бізнесу Наталія Могилевська розповіла, як проводить день

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка відповіла всім неробам, які зверталися до неї за порадою «чим зайняти себе на карантині». Артистка зазначила, що дуже багатьом нудно, і вони шукають способи вбити час.

«У мене під час локдауну все так само мало часу, але при цьому я рада, що немає тієї звичайної суєти, через яку присутній щоденний стрес, тому вирішила написати і поділитися своїм розкладом. Ви можете зробити свій день дуже позитивним, цікавим і все буде добре!» ,- зазначила Могилевська.

Вона розповіла, що ранок завжди присвячує навчанню і тренуванням онлайн. Співачка встигає займатися фітнесом, вокалом, а також англійською та українською мовами.

"Вдень - це час для роботи, у кожного вона своя. У моєму випадку це zoom-наради з управління школою @talantschool або поїздка на студію для запису пісень", - поділилася співачка.

Вечори артистка присвячує самопізнанню і медитаціям.

"Мені давним-давно не цікаві чужі думки, чужі книги і навіть фільми. Мені найцікавіше моє власне життя і доля. Увечері я підводжу підсумки, згадую події і аналізую людей і себе", - додала зірка.

У коментарях їй залишили масу слів підтримки.

"Наталя, ви мудра жінка,і ваш робочий день тому підтвердження", "Моя хороша. Люблю тебе", "неймовірно красива", "завжди захоплювалася такими багатогранними, впевненими в собі і глибокими жінками, як ви!» ,- пишуть користувачі Мережі.

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