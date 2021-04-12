Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала свои ножки в короткой юбке и рассказала, на что ее подтолкнул карантин

Как сообщает Politeka.net, звезда поделилась новым постом в своем Инстаграм. В нем Могилевская подняла тему карантина и изменений, которые он привнес в ее жизнь. Так, звезда призналась, что решила использовать введенные ограничения для того, чтобы посвятить больше времени себе и своему развитию.

«Я хотела акцентировать внимание на этом, и как же глупо, находясь в таких условиях, продолжать направлять внимание во внешний мир, пересматривая бездумно сериалы, телевизионные передачи, читая пусть даже самые прекрасные глубокие книги о чужой судьбе, когда сама Планета тебе говорит - обрати внимание на себя!», - написала певица.

Она также поделилась своими фото, на которых прогуливается по набережной Днепра в весеннем образе. На ней был длинный кардиган цвета слоновой кости и красная юбка из легкой ткани, которая из-за ветра слегка задралась вверх, обнажая ноги звезды.

«Вторая фото для тех, кто любит ножки и для умниц, что дочитывает текст до конца», - добавила в своем посте Могилевская.

Ее поклонники тут же принялись комментировать пост.

«Очаровательные ножки», «Наталья восхищаюсь вами, для меня вы и красавица и умница. Всех благ вам!», «Шикарно выглядите», «Наташа, так хорошо выглядите», «Красотка, а ножки и правда мы любим, они шикарные у вас», - пишут люди.

Напомним, 45-летняя Могилевская в платье с эффектным вырезом показала, как нужно кайфовать от жизни.

Как сообщала Politeka, Могилевская упрекнула украинцев-бездельников, рассказав, как впахивает и все успевает: «Мне не интересны…».

Также Politeka писала, что Могилевская вызвала бурю эмоций, трогательно обратившись к украинцам: "Держитесь, Натали...".