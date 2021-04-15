Популярная украинская певица Наталья Могилевская дала совет украинцам, которые жалуются на безденежье

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм певица опубликовала очень стильный снимок и заговорила на серьезную тему.

«Где взять деньги в локдаун? Вы очень много говорили о том, что основной страх, который испытываете - это "Наташа, где брать деньги?". Помогу тем, что сама искреннее считаю, что в то время, как заканчиваются одни профессии, в это же время открывается огромное количество других вакансий. Сейчас невероятная потребность работы специалистов в интернете. Нужны администраторы, продавцы, учителя, дизайнеры, стилисты, программисты и прочее. А ещё такси, доставка и тд», - поделилась своими мыслями артистка.

По ее словам, мир никогда уже не сможет вернуться в прежние времена, поэтому пришло время перепрофилироваться и изучить новую профессию.

«Даже если завтра она не пригодится, то сам процесс обучения развивает вас и на пути вы находите что-то третье, часто вовсе не то, за чем вы шли», - добавила Могилевская, назвав такие ситуации сюрпризами дороги.

В комментариях поклонники оставили массу приятных слов.

«Такая классная», «Наталья, очень красивое фото и Вы», «Яркая», «Вау, Вау. Натали вы волшебная», «Ты такая вся крутая», «Как всегда прекрасна и непревзойденна», «Классно», «Просто бомба. Вы такие красивые», - пишут пользователи сети.

Напомним, что 45-летняя Могилевская в платье с эффектным вырезом показала, как нужно кайфовать от жизни: «Весна».

Как сообщала Politeka, Могилевскую на фоне слухов о романе с миллионером заприметили с новым ухажером: «Чувствую себя…».

Также Politeka писала, что холостячка Могилевская засветилась с таинственным незнакомцем, кадры "скрытой" съемки: "Тот, кто всегда рядом".