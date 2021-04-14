Популярна українська співачка Наталія Могилевська заінтригувала шанувальників, засвітившись на відпочинку з таємничим чоловіком

Артистка вирішила показати, як насолоджується відпочинком в котеджі на Осокорках. Вона поділилася відповідним відео у своєму Instagram, пише Politeka.net.

На кадрах можна побачити, як Могилевська лежить на диванчику, встановленому на веранді, і їсть прямо перед ноутбуком. Однак, пізніше кадр змінюється, і зірка вже йде по дорозі зі своїм собакою і невідомим чоловіком, якого видно тільки зі спини.

При цьому, відео знято так, ніби його потайки записували папараці. Втім, судячи з підпису артистки, це було зроблено спеціально.

"Гортаю новинну стрічку, коментарі і не зрозумію. Хто ж цей чоловік, який поруч зі мною? Хто це, хто?", - написала Могилевська.

Вона запропонувала своїм шанувальникам вгадати, хто ж це засвітився поруч з нею.

Варто відзначити, що на відео сама зірка виглядає по-справжньому розслаблено і невимушено.

Фанати Могилевської тут же почали розгадувати особистість таємничого незнайомця.

"Яка ви красуня! Прямо диво!", "Тренер, охоронець, менеджер, родич маса варіантів", "колега", "дресирувальник Айкі", "кінолог", "режисер нового кліпу?", "Захоплююся, молодієш з кожним днем, всіх благ!", "Дуже гарний чоловік, Ваш друг і можливо тренер Ваш або Айкін", "Мущина в повному розквіті сил", "Наташа, це твій водій. Він тебе привозив у Запоріжжя", "той хто завжди поруч", - пишуть люди.

Варто відзначити, що з 2011 року Могилевська в розлученні. Останнім часом вона нічого не розповідає про своє особисте життя.

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