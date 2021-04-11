Одна з найвідоміших співачок української естради Наталія Могилевська покрасувалася в ефектній сукні

Як передає Politeka.net, у себе в Instagram співачка опублікувала яскравий знімок, який справив враження на її шанувальників. У свої 45 років Могилевська виглядає просто чудово. Кілька років тому вона повернулася на «Танці з зірками», заради участі в яких сильно схудла і підготувалася фізично.

Нещодавно Могилевська перефарбувалася в блондинку, що допомогло їй скинути ще кілька років. Співачка стежить за трендами і знімає відео для молодіжної мережі Тік Ток, що безсумнівно робить її однією з найпопулярніших українських співачок.

На свіжому фото співачка позувала в довгій синій сукні з розрізом. Вона посміхалася і весело крокувала, демонструючи свої апетитні ніжки. По її обличчю було видно, що вона щиро кайфує і насолоджується моментом.

"У Вашому місті теж весна?",- запитала Могилевська у своїх шанувальників.

Раніше ми писали, що Могилевська поділилася ексклюзивними кадрами зі студії звукозапису. Вона записувала нову пісню, до якої ще не придумала назву. Артистка звернулася за допомогою до шанувальників, щоб вони накидали їй ідей.

Нагадаємо, що 45-річна Могилевська в леопардовому міні пригорнулася до ефектної блондинки: "з тобою завжди добре...".

Як повідомляла Politeka, Могилевська дорікнула українцям-неробам, розповівши, як впахує і все встигає: «мені не цікаві...».

Також Politeka писала, що Могилевська викликала бурю емоцій, зворушливо звернувшись до українців: "Тримайтеся, Наталі...".