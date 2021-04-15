Одна з найвідоміших співачок українського шоу-бізнесу Наталія Могилевська потрапила в об'єктиви папараці

Як передає Politeka.net, журналісти програми "Викриття" на телеканалі KYIV. LIVE вирішили розвідати, як живе артистка в новому будинку, недалеко від річки. Вони зняли її під час відпочинку у внутрішньому дворику, а пізніше стежили за нею під час прогулянки біля річки. Там Могилевська прогулювалася в компанії нового чоловіка, що дуже здивувало журналістів.

Як відомо, Могилевській останні півроку активно приписували роман з київським бізнесменом і мільйонером Олегом Рижовим. Але на кадрах співачка прогулювалася з іншим ставним незнайомцем.

Варто відзначити, що артистка відразу ж відреагувала на розслідування. Поставилася вона до цього з гумором.

"Відчуваю себе голлівудською зіркою, за якою невпинно стежать папараці і яка їсть здоровий сніданок з чіа. Клянусь, вчора були пельмені. Мені просто сьогодні пощастило. Є Лос-Анжелес-LA, а у нас Ля-Осокорки – LO", - підписала фото Могилевська.

У коментарях співачку підтримали віддані шанувальники.

"Ви і є зірка Голлівуду», «ти дивовижна», «ви і є наша зірка», "ви красуня, а папараці навіть чіа розгледіли, молодці, ось це робота", - пишуть користувачі Мережі.

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