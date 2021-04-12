Популярна українська співачка Наталя Могилевська показала свої ніжки в короткій спідниці і розповіла, на що її підштовхнув карантин

Як повідомляє Politeka.net, зірка поділилася новим постом у своєму Instagram. У ньому Могилевська підняла тему карантину і змін, які він привніс в її життя. Так, зірка зізналася, що вирішила використовувати введені обмеження для того, щоб присвятити більше часу собі і своєму розвитку.

"Я хотіла акцентувати увагу на цьому, і як же нерозумно, перебуваючи в таких умовах, продовжувати направляти увагу у зовнішній світ, переглядаючи бездумно серіали, телевізійні передачі, читаючи нехай навіть найпрекрасніші глибокі книги про чужу долю, коли сама Планета тобі говорить - зверни увагу на себе!", - написала співачка.

Вона також поділилася своїми фото, на яких прогулюється по набережній Дніпра у весняному образі. На ній був довгий кардиган кольору слонової кістки і червона спідниця з легкої тканини, яка через вітер злегка задралася вгору, оголюючи ноги зірки.

"Друга фото для тих, хто любить ніжки і для розумниць, що дочитує текст до кінця", - додала у своєму пості Могилевська.

Її шанувальники тут же почали коментувати пост.

"Чарівні ніжки", "Наталя захоплююся вами, для мене ви і красуня і розумниця. Всіх благ вам!", "Шикарно виглядаєте", "Наташа, так добре виглядаєте", "красуня, а ніжки і правда ми любимо, вони шикарні у вас", - пишуть люди.

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