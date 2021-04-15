Одна из самых известных певиц украинского шоу-бизнеса Наталья Могилевская попала в объективы папарацци

Как передает Politeka.net, журналисты программы «Разоблачение» на телеканале KYIV. LIVE решили разведать, как живет артистка в новом доме, недалеко от речки. Они засняли ее во время отдыха во внутреннем дворике, а позже следили за ней во время прогулки возле речки. Там Могилевская прогуливалась в компании нового мужчины, что очень удивило журналистов.

Как известно, Могилевской последние полгода активно приписывали роман с киевским бизнесменом и миллионером Олегом Рыжовым. Но на кадрах певица прогуливалась с другим статным незнакомцем.

Стоит отметить, что артистка сразу же отреагировала на расследование. Отнеслась она к этому с юмором.

«Чувствую себя голливудской звездой, за которой неустанно следят папарацци и которая ест здоровый завтрак с чиа. Клянусь, вчера были пельмени. Мне просто сегодня повезло. Есть Лос-Анжелес - LA, а у нас Ля-Осокорки – LO», - подписала фото Могилевская.

В комментариях певицу поддержали преданные поклонники.

«Вы и есть звезда Голливуда», «Ты прелесть», «Вы и есть наша звезда», «Вы красотка, а папарацци даже чиа рассмотрели, молодцы, вот это работа», - пишут пользователи сети.

Напомним, что Могилевская вызвала бурю эмоций, трогательно обратившись к украинцам: "Держитесь, Натали...".

Как сообщала Politeka, Могилевская покрасовалась в короткой юбке и принялась учить украинцев уму-разуму: "Как же глупо...".

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в платье с эффектным вырезом показала, как нужно кайфовать от жизни: «Весна».