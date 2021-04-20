Наталья Могилевская впервые откровенно рассказала о страхах, которые портят ей жизнь
Как сообщает Politeka.net, известная певица поделилась откровениями в новом посте на своей странице в Инстаграм. Публикацию Могилевская решила посвятить своим страхам.
Первый из них оказался довольно необычным: как выяснилось, знаменитость боится высоких лестниц. Такая фобия распространена достаточно для того, чтобы у нее было собственное название – климакофобия.
«Никогда раньше не рассказывала, что у меня климакофобия. Я боюсь высоких лестниц. Каждый раз, когда режиссеры придумывают мне звездный спуск на сцене с поднебесья, я вынуждена отказаться и выйти как обычно сбоку. На «Танцах» для меня было мучением выход пар на паркет», - написала певица.
Она пояснила, что этот страх связан с тем, что в пятилетнем возрасте она упала с лестницы и разбила себе голову настолько, что ей понадобились швы.
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«А ещё акрофобия, я жутко стала бояться высоты. Раньше такого со мной не было», - добавила Могилевская.
Она также поделилась с поклонниками снимком, на котором позирует в черной кожаной куртке, полулежа на ступеньках. Впрочем, эта лестница выглядит совсем невысокой.
Подписчики тут же отреагировали на пост звезды. Многие из них отметили, что на снимке Могилевской перебор с обработкой.
«Перебор с фильтрами», «Стиль просто огонь. Но на лице слишком много ретуши. Портит качество», «У меня страх фотошопа, как на этом фото», «Да фильтры делают чудеса», «Очень красиво и стильно», - пишут люди.
Напомним, деловая Могилевская осадила украинцев, которые жалуются на нехватку денег: «Вы очень много…».
Как сообщала Politeka, Могилевскую на фоне слухов о романе с миллионером заприметили с новым ухажером: «Чувствую себя…».
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