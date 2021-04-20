Відома українська співачка Наталія Могилевська продовжує дивувати українців своєю молодістю, азартом до життя і радісним настроєм
Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Наталя розмістила новий пост про подолання своїх страхів. На фото красуня постала в Білій в'язаній куртці, прихопивши волосся в вузол ззаду.
Наталя розповіла, що подолати страх їй допомагають "репетиції" найгірших варіантів. Зірка зізналася, що у неї був страх впасти на танцполі. Наталя спеціально тренувала падіння. щоб бути впевненою, що коли вони відбудуться, вона зможе встати і піти далі.
Також Могилевська зізналася, що дуже боялася висоти, і щоб подолати цей страх стрибнула "з банджі-джампінгу у вільному польоті з моста разом з моїм партнером".
Брежнєва не стримала емоцій, загримівши з Вєркою Сердючкою та її мамою в поліцію: "Сама не вірю, що..."
Чоловік Дорофєєвої Дантес дозволив собі зайве з фанаткою, Надя не стерпіла: "Може, головою подумаєш?"
Сніг і морози не відступають, українців попереджають про небезпеку: "Вночі 20 квітня..."
Полякова різко відповіла українцям, які висміяли її обличчя після ботокса: "Не всім бути богинями..."
Знайшли брудним і знесиленим: мама Богдана, який загубився під Києвом, зважилася на зізнання, "я не думала, що він..."
Наталя виводить свою формулу як подолати свій страх: "найкращий спосіб звільнитися від страху-подивитися йому в очі і прорепетирувати ту ситуацію, яка тебе так турбує", - пише співачка.
Красуня не перестає дивувати шанувальників, вони засипали співачку компліментами і словами захоплення: "Наташа - красуня!", "Красивий. Роки не беруть. Завжди в єдиній Порі", " Гарна блондинка!", "Любов Моя! Ти завжди чарівна!❤ ️ ", "У Залізних леді, є страхи і вони теж хочуть любові і на ручки)❤", " красива дуже❤️", - написали шанувальники.
Нагадаємо, що Могильовську на тлі чуток про роман з мільйонером запримітили з новим залицяльником: "відчуваю себе…»
Як повідомляла Politeka, ділова Могилевська обложила українців, які скаржаться на брак грошей: "ви дуже багато…»
Також Politeka писала, що Могилевська вперше відкрилася українцям, але нарвалася на різку критику свого фото: "перебір з фільтрами"