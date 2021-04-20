Відома українська співачка Наталія Могилевська продовжує дивувати українців своєю молодістю, азартом до життя і радісним настроєм

Як передає Politeka.net, у своєму Instagram Наталя розмістила новий пост про подолання своїх страхів. На фото красуня постала в Білій в'язаній куртці, прихопивши волосся в вузол ззаду.

Наталя розповіла, що подолати страх їй допомагають "репетиції" найгірших варіантів. Зірка зізналася, що у неї був страх впасти на танцполі. Наталя спеціально тренувала падіння. щоб бути впевненою, що коли вони відбудуться, вона зможе встати і піти далі.

Також Могилевська зізналася, що дуже боялася висоти, і щоб подолати цей страх стрибнула "з банджі-джампінгу у вільному польоті з моста разом з моїм партнером".

Наталя виводить свою формулу як подолати свій страх: "найкращий спосіб звільнитися від страху-подивитися йому в очі і прорепетирувати ту ситуацію, яка тебе так турбує", - пише співачка.

Красуня не перестає дивувати шанувальників, вони засипали співачку компліментами і словами захоплення: "Наташа - красуня!", "Красивий. Роки не беруть. Завжди в єдиній Порі", " Гарна блондинка!", "Любов Моя! Ти завжди чарівна!❤ ️ ", "У Залізних леді, є страхи і вони теж хочуть любові і на ручки)❤", " красива дуже❤️", - написали шанувальники.

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