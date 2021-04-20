Известная украинская певица Наталья Могилевская продолжает удивлять украинцев своей молодостью, азартом к жизни и радостным настроением
Как передает Politeka.net, в своем Инстаграм Наталья разместила новый пост о преодолении своих страхов. На фото красотка предстала в белой вязанной куртке, прихватьив волосы в узел сзади.
Наталья рассказала, что преодолеть страх ей помогают "репетиции" самых худших вариантов. Звезда призналась, что у нее был страх упасть на танцполе. Наталья специально тренировала падения. чтобы быть уверенной, что когда они произойдут, она сможет встать и пойти дальше.
Также Могилевская призналась, что очень боялась высоты, и чтобы преодолеть этот страх прыгнула "с банджи-джампинга в свободном полете с моста вместе с моим партнером".
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Наталья выводит свою формулу как преодолеть свой страх: "самый лучший способ освободиться от страха - посмотреть ему в глаза и прорепетировать ту ситуацию, которая тебя так беспокоит", - пишет певица.
Красотка не перестает удивлять поклонников, они засыпали певицу комплиментами и словам восхищения: "Наташа - красавица!", "Красивая. Годы не берут. Всегда в единой поре", "Гарна блондинка!", "Любовь Моя! Ты всегда неотразима!❤️", "У железных леди, есть страхи и они тоже хотят любви и на ручки)❤", "Красивая очень❤️", - написали поклонники.
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