Наталя Могилевська проміняла квартиру в центрі Києві на життя в будинку на березі Дніпра

Співачка орендувала миленький котедж, розташований на невеликій ділянці. Кадри нового житла артистки нещодавно потрапили в Мережу. А в нових сторіс артистка показала фото з чорним лабрадором, яку звуть Ая.

Могилевська вирішила поговорити зі своїми фоловерами про те, хто з якими страхами бореться. Коли хтось написав, що боїться собак, артистка і показала милий знімок, передає Politeka.net.

«Я запрошую вас на опрацювання свого страху) знайомтеся, це сама доброзичлива собака в світі", - написала вона.

Відзначимо, компанію Могилевської в новому будинку склала не тільки Ая. Так, ЗМІ підловили співачку під час прогулянки по берегу Дніпра з невідомим чоловіком.

Як відомо, Могилевській останні півроку активно приписували роман з Київським бізнесменом і мільйонером Олегом Рижовим. Але на кадрах співачка прогулювалася з іншим ставним незнайомцем.

Відзначимо, коли її фото потрапили в Мережу артистка не залишила це без уваги.

"Відчуваю себе голлівудською зіркою, за якою невпинно стежать папараці і яка їсть здоровий сніданок з Чіа. Клянусь, вчора були пельмені. Мені просто сьогодні пощастило. Є Лос-Анжелес-LA, а у нас Ля-Осокорки - LO", - написала вона на своїй сторінці в Instagram.

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