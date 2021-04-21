Наталья Могилевская променяла квартиру в центре Киеве на жизнь в доме на берегу Днепра

Певица арендовала миленький коттедж, расположенный на небольшом участке. Кадры нового жилища артистки недавно попали в Сеть. А в новых сторис артистка показала фото с черным лабрадором, которую зовут Ая.

Могилевская решила поговорить со своими фолловерами о том, кто с какими страхами борется. Когда кто-то написал, что боится собак, артистка и показала милый снимок, передает Politeka.net.

«Я приглашаю вас на проработку своего страха) Знакомьтесь, это самая дружелюбная собака в мире», - написала она.

Отметим, компанию Могилевской в новом доме составила не только Ая. Так, СМИ подловили певицу во время прогулки по берегу Днепра с неизвестным мужчиной.

Как известно, Могилевской последние полгода активно приписывали роман с киевским бизнесменом и миллионером Олегом Рыжовым. Но на кадрах певица прогуливалась с другим статным незнакомцем.

Отметим, когда ее фото попали в Сеть артистка не оставила это без внимания.

"Чувствую себя голливудской звездой, за которой неустанно следят папарацци и которая ест здоровый завтрак с чиа. Клянусь, вчера были пельмени. Мне просто сегодня повезло. Есть Лос-Анжелес - LA, а у нас Ля-Осокорки - LO", - написала она на своей странице в Инстаграм.

Напомним, что Могилевскую на фоне слухов о романе с миллионером заприметили с новым ухажером: «Чувствую себя…»

Как сообщала Politeka, деловая Могилевская осадила украинцев, которые жалуются на нехватку денег: «Вы очень много…»

Также Politeka писала, что Могилевская впервые открылась украинцам, но нарвалась на резкую критику своего фото: "Перебор с фильтрами"