Популярная украинская певица Наталья Могилевская раскрыла личность таинственного мужчины, с которым ее заметили ранее

Не так давно в сети появились кадры, на которых Могилевская прогуливается у речки рядом со своим новым домом в компании неизвестного мужчины. Сама певица тогда поделилась этими кадрами в Инстаграм и предложила поклонникам угадать, кто это рядом с ней.

Как сообщает Politeka.net, сейчас звезда все же решилась раз и навсегда прояснить этот вопрос в своих Сториз.

«Кто ваш новый мужчина? Видела сюжет журналистов-папарацци», - написала Могилевской одна из ее поклонниц.

Звезда в ответ записала короткое видео с тем самым незнакомцем. Как выяснилось, его зовут Юрий, и он работает в компании Talant, с которой сотрудничает Могилевская.

«Юра – сотрудник компании Talant. Он давно работает и мы решаем с ним кучу вопросов. А еще Юра меня сейчас худеет. Он спортсмен», - рассказала Могилевская.

Судя по всему, на видео Юра как раз решал один из таких вопросов с другим мужчиной.

«Чудо-мужчина, о котором говорили папарацци», - представила певица Юрия.

Могилевская рассказала, что когда их вместе засняли журналисты, они просто гуляли с ее собакой.

«Просто с Айкой гуляли, слышите, ну вообще нормально: жених! Ну почему всех в женихи записывают? А? Почему?», - возмущенно поинтересовалась Могилевская в конце видео, явно недовольная предположениями журналистов.

Напомним, холостячка Могилевская засветилась с таинственным незнакомцем, кадры "скрытой" съемки: "Тот, кто всегда рядом".

Как сообщала Politeka, Наталье Могилевской пришлось прыгнуть с 26-метрового моста в Киеве, появились кадры.

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в микро-топе померялась формами с 30-летней любимицей публики.