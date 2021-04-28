Известная украинская Наталья Могилевская показала новое видео, рассмешив украинцев

Как пишет Politeka.net, Наталья Могилевская радует своим творчеством украинцев не только на сцене, но и активно развивает социальные сети. Красотка решила не обходить стороной ТикТок, в котором создают часто смешные короткие видео.

Так, Наталья опубликовала ролик с известным украинским певцом Ivan NAVI. Парень приставал к Могилевской, предложив красотке еду на подносе. Артистка взяла горсть с тарелки и бросила в "обидчика". После этого звезда не так "жестко" реагировала, позволив поцеловать себя в щеку.

"Ну может чуть-чуть", - написала Наташа Могилевская.

Фанаты поставили более 7 тысяч лайков и написали комментарии:

"Это уже никакая не детка", "Йоу", "Привет", "Ты опоздала", "Хэх, детка", "Ты топ".

Мы писали, что известная украинская певица Наталья Могилевская пришла в ужас от результатов своего небольшого эксперимента.

Недавно певица предложила всем, кто потерял работу во время локдауна прислать резюме ей на несколько интересных вакансий.

Напомним, похудевшая Могилевская раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом

А еще Politeka сообщала, что Могилевская раскрыла, кем ей на самом деле приходится мужчина, с которым ее засекли папарацци

Также Politeka писала, что 45-летняя Могилевская в микро-топе померялась формами с 30-летней любимицей публики



