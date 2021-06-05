Популярная певица Наташа Могилевская, которая заявила, что набрала много лишнего, появилась на мероприятии в неожиданном виде
Пару дней назад звезда, которая и ранее жаловалась на свой подскочивший вес, наконец-то призналась, сколько теперь весит. Так, певица Наталья Могилевская 3 июня в разделе Стори в Инстаграм на своей странице честно призналась: сейчас ее вес составляет76,6 кг.
Причем чтобы похудеть, она даже согласна принять участие в челлендже, а также спорит вместе с фитнес-тренером Анитой Луценко. Могилевская участницей челленджа и обязалась до 26 июня (за три недели) похудеть на 4 кг. В противном случае артистке предстоит побриться налысо.
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При этом не забывает звезда также эпатировать появлениями на концертах. Желая скрыть лишнее, Могилевская для своего выступления подобрала наряд из разноцветной ткани с блестками, а также довольно открытым декольте. Свободный крой же помог Наталье спрятать бога и лишний вес на бедрах.
Все внимание фанатов могло быть обращено исключительно не сам наряд и пикантный вырез на декольте.
Ранее сама Наталья рассказала, что старается следить за фигурой, но локдаун и ненормированный график делают это непростой задачей, ей пришлось публично признаться в недостатке и рассказать, как она возвращала себя в форму.
"Вот я худела-худела, а затем после премьеры песни конечно же выпила шампанского! Я 2 недели сбрасывала 2 кг и затем их за 2 дня вернула. Поэтому я за кратчайший период планирую сбросить 10 кг. Я, между прочим, не отношусь к тем, кто быстро набирает вес снова. Тем более сейчас локдаун уже завершился и у нас возобновились концерты", - добавила певица.
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