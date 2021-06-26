Певица Наталья Могилевская поделилась результатами марафона по похудению

Как передает Politeka.net, новые кадры артистка опубликовали на своей страничке в Instagram.

Месяц назад певица призналась, что во время карантина поправилась на 10 килограмм. Сбросить лишний вес помогают худеть Анита Луценко и Наталья Самойленко. Артистка в соцсетях регулярно делится результатами своего похудения.

"Я не просто на диете, я каждый миллиграмм считаю", - эмоционально делится певица.

Наталью подписчики в один момент заподозрили в срыве, но она откровенно призналась, что придерживается плана.

"Какое рафаэлло? Вы что? Это я купила девочкам на ресепшен, у меня тут знакомая работает. Я на диете, вы что... Я не хочу бриться на лысо!", - вспомнила свое обещания Могилевская, которая дала во время одного из интервью.

Судя по всему, лысой народную артисту нам увидеть не удастся, поскольку ее результаты действительно впечатляют.

"Юхуу, мне осталось сбросить всего пол килограмма!", - похвасталась певица.

Напомним, похудение Могилевской пошло не по плану, певица срочно обратилась к украинцам: "И что мне теперь делать?".

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