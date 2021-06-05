Популярная украинская певица Наталья Могилевская оказалась в окружении детей и показала, как умеет их развлекать

Звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Могилевская рассказала о своей школе талантов для детей. По словам знаменитости, она всегда мечтала о школе, где можно было бы одновременно учиться и пению, и танцам, и другим полезным для артиста навыкам. С этой целью она создала свою школу талантов, которая этим летом открывает лагерь для детей.

На видео певица показала юных воспитанниц этого лагеря. На кадрах можно увидеть, как маленькие девочки вместе с Могилевской поют ее хиты и вовсю веселятся. Дети наперебой рассказывают певице о себе и дарят ей цветы.

«Я люблю летом черешню. Я люблю летом, когда жарко и можно купаться!», - рассказывает девочкам Могилевская.

Позже она также попыталась сделать фигурку из шариков, но не смогла понять, как это делается.

Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост.

«Ой, так мило», «Люблю», «Класс, Наталья! Отлично продолжение себя в действии и пользе людям! Желаю успехов вашему делу и планам!», «Очень мило. Детки прелесть», «Какая молодец! Наталья вы просто безумно красивая», «Боже как все трогательно... Приятные детские разговоры) милота», - пишут люди.

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