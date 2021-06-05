Популярная украинская певица Наталья Могилевская оказалась в окружении детей и показала, как умеет их развлекать
Звезда поделилась новым постом на своей странице в Инстаграм, пишет Politeka.net. В нем Могилевская рассказала о своей школе талантов для детей. По словам знаменитости, она всегда мечтала о школе, где можно было бы одновременно учиться и пению, и танцам, и другим полезным для артиста навыкам. С этой целью она создала свою школу талантов, которая этим летом открывает лагерь для детей.
На видео певица показала юных воспитанниц этого лагеря. На кадрах можно увидеть, как маленькие девочки вместе с Могилевской поют ее хиты и вовсю веселятся. Дети наперебой рассказывают певице о себе и дарят ей цветы.
«Я люблю летом черешню. Я люблю летом, когда жарко и можно купаться!», - рассказывает девочкам Могилевская.
Позже она также попыталась сделать фигурку из шариков, но не смогла понять, как это делается.
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Поклонники певицы тут же отреагировали на ее пост.
«Ой, так мило», «Люблю», «Класс, Наталья! Отлично продолжение себя в действии и пользе людям! Желаю успехов вашему делу и планам!», «Очень мило. Детки прелесть», «Какая молодец! Наталья вы просто безумно красивая», «Боже как все трогательно... Приятные детские разговоры) милота», - пишут люди.
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