Популярная певица Наташа Могилевская набрала лишние килограммы, а чтобы их сбросить заключила пари

Звезда склонна к полноте и несколько раз набирала и сбрасывала лишние килограммы, передает Politeka.net. В этот раз в процесс своего похудения артистка решила привлечь звездного тренера Аниту Луценко.

На днях артистка поспорила с тренером о том, что сбросит четыре килограмма до 26 июня. Певица пообещала, что побреется на лысо, если проиграет пари.

Каково же было удивление поклонников, когда артистка, не дожидаясь срока, показалась лысой. Соответствующее фото появилось в Инстаграм.

"Анита @anitasporty, все я сдалась! Решила сразу все сделать, чтобы не ждать 26 июня 😛", - написала Могилевская.

Невооруженным взглядом видно, что исполнительница отфотошопила кадр, видимо, таким образом решив пошутить.

Публикация быстро собрала более 5000 лайков и много комментариев:

"Увидела фото, сердце сжалось - подумала, что у вас онкология. Так себе шутка, если что - на своём опыте знаю, что такое потерять волосы. Здоровья вам и нормального чувства юмора", "Супер!!!! Красиво,! Будете с Ямой на одной волне!", "Алексевночка!Мы с Тобой!Будешь еще краше 30 октября😂😂😍😍😍😍😍😍", "Погорячились....думаю Наташа не сдастся!!!!", "Не может быть😂 Хотя очень красивая форма головы и с ней можно все", "Вам не идёт лысой😂😂😂😂", "Да нет, Наташа Вы боец, Вы победите. Хотя....красоту ничем не испортишь, даже отсутствием волос".

Напомним, что Могилевская, не сдержав эмоций, расплакалась за кулисами премии "Украинская песня года": "Не снимайте".

А еще Politeka писала, что Анита Луценко заключила пари с располневшей Могилевской: "В случае провала Наташа..."

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