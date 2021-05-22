Певица рассказала, кем она считает своего друга

Известная певица Наталья Могилевская не смогла сдержать слез из-за своего друга

Артистка уже более двух десятков лет на сцене, передает Politeka.net. Благодаря своему творчеству Наталья завоевала огромную популярность.

Звезда не забывает людей, которые помогли ей достичь больших высот. Так, Могилевская показала музыканта и композитора Сергея Пидкауру, который написал ей такие хиты, как: «Відправила меседж», «Відірватись від землі», «Він не сказав ні слова» и другие.

Звезда не смогла скрыть слез за кулисами, когда композитора наградили на национальной музыкальной премии - «Украинская песня года».

Артистка шла рядом с музыкантом, а потом стала его обнимать и целовать.

"Очень рада! Очень!", - проговорила Наталья, а за кадром кто-то выкрикнул: "Тихо! Не снимайте!".

Артистка добавила, что вся в слезах.

Позже певица записала еще одно стори с другом.

"Я так рада за тебя, ты не представляешь. Я просто считаю, что Сережа - современный украинский классик. Это человек, которого будут изучать в школе, потрясающие стихи, такая чувственная лирика", - произнесла артистка.

Отметим, сама Наталья на концерте, посвященном премии исполнила композицию «Відірватись від землі», также получив заслуженную награду.

Отметим, Наталья Могилевская была в оранжевом платье оранжевого цвета с высоким вырезом на ноге, шлейфом и объемными рукавами. Наряд вызвал восторг у пользователей сети.

Напомним, что похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила внешностью в обычной жизни, халат и ложка во рту: "Выпендреж".