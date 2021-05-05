Известная певица Наталья Могилевская показала, как мастерски сменила имидж после праздников

Не так давно Наталия поделилась чувствами по поводу перемен в жизни, а также объяснила, почему ей нравится менять имидж, тем самым привлекая внимание к себе. Эффектная блондинка, в которую Могилевская перекрасилась пару месяцев назад, в этот раз предстала в кокетливом простом образе.

Длинное платье пастельного оттенка идеально гармонировало с тоном волос звезды, а вот кружевной комплект, выглядывающий из-под открытого наряда в декольте, только придал ее луку весеннего озорства. Позируя в скромной позе, даже так Наталия выглядела привлекательно.

«Я стараюсь не посещать слишком людные места и провожу эти выходные дома. Мои друзья решили, что я не смотрю фильмы совсем. Нет. Я смотрю фильмы, просто отношусь к ним как к произведению искусства. Когда у меня настроение - я наслаждаюсь. Это бывает раз в месяц, но не каждый день приходя с работы домой забивать себе мозг любой жвачкой, лишь бы не думать о проблемах или о себе. Это чистой воды прокрастинация, лень и забивание мозга чужими жизнями, чужими мыслями. Поэтому, хорошее кино - это потрясающее искусство, такое же как картины, как музыка, как мода. Это искусство!», - поделилась мыслями звезда.

Вот что отвечают фанаты, восхищенные образом артистки, некоторые даже не сразу узнали звезду:

«"Обычная женщина" посмотрите; Человек, который познал бесконечность 🙏; Наташа, вы прекрасны как никогда; Предложение🔥; Маленькие женщины; да вы прямо красавица; Красотка с большой буквы!; Ты просто очаровашка!; Ооочень красивая, Наташенька🔥; Я не узнала .....помолодела...похорошела...постройнела... Очень изменилась!; Вы сейчас особенно женствннна👏».

Ранее Наталья позировала в платье с декольте, сидя на траве. Девушка в руках держала маленькую паску с зайчиком. Красотка сразу обратилась к украинцам:

"Поздравляю всех с праздником великой Пасхи! Хочу пожелать крепости духа, пожелать всем сил, удачи, любви и пусть этот прекрасный праздник принесет нам Божью благодать, принесет мир в наши дома, принесет любовь и счастье. С праздником!", - сказала Наталья, аналогично подписав ролик в Инстаграме.

Напомним, Могилевская решила сменить стиль и неожиданно обратилась к украинцам за помощью

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