Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала себя в новом стильном образе и задумалась о смене репертуара

Как пишет Politeka.net, исполнительница заинтриговала поклонников новым постом на своей странице в Инстаграм.

Так, певица призналась, что задумывается о смене стиля для своих песен.

«Думаю записать новый джазовый альбом в этом году. С вашим советом будет легче определиться. Хотите или нет?», - написала Могилевская.

Она уже попробовала создать джазовые версии некоторых своих песен и попросила поклонников их оценить.

На новых фото Могилевская также постаралась показать себя в новом амплуа. Она позировала в джинсах, белой футболке и стильном клетчатом пиджаке. Дополняла ее наряд такая же клетчатая кепка. Еще одной яркой деталью образа певицы стала красная помада.

Поклонники Могилевской бурно отреагировали на ее пост.

«Думаю, будет круто!», «Вы просто супер. Обожаю вас и ваши песни, фото, видео, сторисы», «Джазовый альбом это круто», «Мне нравится обе версии. Очень понравился Ваш джазовый альбом, поэтому очень-очень хочется услышать новый альбом», - пишут люди.

Ранее мы писали, что Могилевская отпраздновала день танца, запостив видео.

На кадрах Наташа показалась в мини-платье и каблуках. С красоткой танцевал Женя Кот в черных штанах и без футболки. парочка впечатлила страстными движениями и в один момент Могилевская даже почти стала на шпагат перед мужчиной.

Напомним, Могилевская в экстра-мини дала украинцам простой урок танца с Женей Котом: видео.

Как сообщала Politeka, Могилевская в объятиях Влада Ямы показала настоящую страсть: «Без нее никак».

Также Politeka писала, что Могилевскую с задранной юбкой застукали за пикантным занятием с девушкой: "Иди, закрывай дверь".