Популярная певица Наталья Могилевская всколыхнула Сеть, показав свои горячие танцы с Владом Ямой

Наталья Могилевская, которая стала финалисткой первого в Украине сезона «Танців з зірками» в паре с Владом Ямой, а также победила в проекте в 2017 году вместе с Игорем Кузьменко, разожгла горячие дискуссии в Сети, затронув пикантную тему. Об этом пишет Politeka.net со ссылкой на страницу артистки в Инстаграм.

«Танец это спорт или $екс? Танец - это вертикальное выражение горизонтальных желаний. Я часто слышу споры о том, что такое танец? Одни говорят, что это $екс, потому что нужна близость партнера, страсть и без нее никак. Другие говорят - это спорт, в кортом очень высокие нагрузки, важна отточенность движений и этот вид спорта ничем не отличается от художественной гимнастики или легкой атлетики. Так что же вы думаете, танец - это порт или $екс?», - обратилась звезда к своим фолловерам.

В комментариях начались дискуссии. Не обошлось конечно же и без комплиментов Могилевской.

«Это спортивный $екс», «Танец - страстньıй спорт», «Ну ваш танец мокрая девочка танцует я пересмотрела стопятсот раз 👏не могла оторвать от Вас глаз❤️танец это освобождения внутренней энергии», «Легендарная пара номер 8! Ваша румба с Владом это уж точно не спорт», «Ножки у Наташи🔥🔥🔥», «Наталья, ты красотка», - пишут пользователи Сети.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть: "Вам нужно отдохнуть…".

Также Politeka писала, 45-летняя Могилевская в образе куклы Барби едва не выронила бюст из откровенного платья: "Наташка зажигает".