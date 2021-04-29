Популярная певица Наташа Могилевская показала фанатам забавные кадры со съемок

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которой приписывают бурный роман с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда опубликовала в сторис забавные кадры, на которых показала, как готовится к съемкам. Интересно, что видео снимала не сама артистка, а кто-то из ее команды, так что получилось, будто ее с еще одной девушкой застукали за интересным занятием.

Как видно, ролик начинается с того, что снимающий подходит к грузовику, который оборудован под гримерку. На кадрах видно, что нарядная Наташа стоит, задрав юбку и выставив одну ногу, а в то время, как ее гример намазывает эту ногу, очевидно, тональным средством. Хотя, поначалу может показаться, что девушка моет ноги звезды. "Давай ,иди, закрывай дверь", - грозно говорит Могилевская, а потом поспешно опускает юбку, скрывая ноги, и при этом весело смеется.

Также артистка выложила несколько кадров из этой же гримерке, на которых показывает девушку, которая до этого занималась ее ногами. При этом когда Наташа перемещается с телефоном к зеркалу, то ее можно увидеть в совершенно неожиданном образе – с плотной маской на лице, в которой есть вырезы для глаз и носа. Выглядит она на этих сторис очень забавно.

Напомним, Усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

Как сообщала Politeka, 45-летняя Могилевская подшутила над своим возрастом, взбудоражив сеть: "Вам нужно отдохнуть…".

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