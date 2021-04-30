Известная украинская певица Наталья Могилевская показала забавное видео

Как пишет Politeka.net, Наталья уже давно сверкает на сцене, радуя украинцев своим творчеством. Красотка не так давно была на шоу "МастерШеф", где находилась и молодая певица Jerry Heil. Наташа случайно ужалила красотку букетом, после чего решила записать видео и объяснить все.

На кадрах Наталья держала букет, в котором была крапива, одуванчики, укроп. Могилевская поднесла почувствовать запах Яне Шамаевой (настоящее имя Jerry Heil) и она жалила девушку. Это видео сразу разошлось по сети, но Наташа решила показать, что происходило до этого.



"Вот так уничтожают конкурентов", - сказала Наталья, когда ужалила девушку.

На видео красотка показала, как изначально демонстрировала букет и рассказывала, что это еда, которую едят украинцы:

"Я, дорогие мои, готовлю то, что основная еда украинцев: одуванчик, крапива, укроп".

"Посвящение Jerry Heil в украинский шоу-бизнес", - написала под видео Наталья.

Мы писали, что популярная украинская певица Наталья Могилевская раскрыла личность таинственного мужчины, с которым ее заметили ранее.

"Кто ваш новый мужчина? Видела сюжет журналистов-папарацци", - написала Могилевской одна из ее поклонниц.

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