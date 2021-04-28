Популярная певица Наташа Могилевская в новом образе поделилась рецептом праздничной паски

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которой приписывают бурный роман с киевским бизнесменом Олегом Рыжовым, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, недавно звезда опубликовала в сторис забавные кадры, на которых показала, как готовится к съемкам, а теперь, как и обещала, поделилась рецептом "правильной" пасочки для тех, кто следит за фигурой.

В своем микроблоге Наташа опубликовала милые фото с паской в руках, на которых позирует на лужайке. Перед камерой артистка появилась в стильном образе – на ней черная юбка-карандаш с вырезом и пестрая черная блузка в белый горошек интересного фасона. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на лице яркий макияж, она кокетливо демонстрирует свою праздничную выпечку.

В подписи к публикации Могилевская поделилась рецептом паски. "Обещанный рецепт полезного, пасхального, творожного кулича. Празднуйте и худейте, мои красивые! Приготовление пасхального кулича лучше делать накануне праздника, потому что ей нужно постоять в холодильнике сутки, ну или как минимум, ночь. Мои любимые, жду ваши кулинарные творения. Готовьте, выставляйте в сторис с активной отметкой – буду репостить. Всех с наступающим праздником!", - написала звезда и добавила пошаговую инструкцию по приготовлению.

Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

Как сообщала Politeka, Похудевшая Могилевская раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом: "Мой вариант - это полный отказ от...".

Также Politeka писала, Могилевская раскрыла, кем ей на самом деле приходится мужчина, с которым ее засекли папарацци: "Он...".