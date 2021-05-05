Певица Наталья Могилевская выставила себя в забавном свете, дав совет украинцам

Как передает Politeka.net, 45-летняя звезда опубликовала свежее фото в своем микроблоге в Инстаграм, на котором показала себя в домашнем образе.

Певица позировала в уютном теплом халате синего цвета, держа в руках стаканчик с десертом, а во рту - чайную ложку. Наталья, сутулясь, обустроилась перед ноутбуком, с немного заспанным видом, но при этом была уже с макияжем.

В подписи Могилевская поделилась своим любимым рецептом завтрака. Главным ингридиентом являются семена чиа, такие диковинные для рядового украинца. Эти семена она заправляет молоком (тоже необычным) и фруктами.

"1-1,5 столовые ложки чиа залить 150 мл гречаным молоком (можно любым, но я люблю больше всего гречаное). Сразу помешать и повторить это действие еще через минут 5, потому что чиа склеивается и образовывает сгустки. Добавить подсластитель, которым вы пользуетесь. Кто-то стевией, кто-то просто сахаром, а я больше всего люблю сироп агавы. Дальше в эту основу можно добавлять любые ягоды, предпочитаю голубику или клубнику, но самое вкусное это сезонные персики. В июле вкуснее ничего нет", - поделилась Наталья.

Певица добавила, что семена чиа очень полезны для женского организма - содержат много белка, Омега-3, Омега-6, витамины А, Е, С.



"Самое главное! Подождать минимум 30-40 минут. Лучший вариант рецепта забросить все это с вечера, а утром съесть. Главное не холодным", - подытожила звезда.

Пользователи кинулись обсуждать в комментариях:

"Вкусно😍а мне нравится залить на ночь йогуртом и утром добавить фруктовое пюре😍"

"А нормальный завтрак, нельзя посоветовать😂опять семена 😂гречаное, кокосовое молоко и всякая дурь, мы живём в своём регионе и большинство людей употребляют "родные" продукты"

"Омлет или овсянка😜. Фотка супер👍. Естественная 🤗"

"Прикольная и красивая))"

"Ну и кому нужны эти чиа? За такие деньги, выпендрёж. У нас много круче продукты"

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