Наталья Могилевская, которая дважды занимала второе место и один раз первое в шоу "Танці з зірками", удивила откровением

Как известно, у 45-летней певицы давняя и успешная история, связанная с танцевальным проектом. Придя на первый сезон "Танців" в 2006 году, партнером Натальи стал хореограф Влад Яма. С ним же в паре артистка танцевала и во втором сезоне. Оба раза пара занимала вторые места.

В 2017 году Могилевская одержала заветную победу вместе с хореографом Игорем Кузьменко. Кроме этих двух красавцев, Наталья также зажигала на паркете с Евгением Котом (в результате новой фишки на проекте, как "обмен партнерами").

В Международный день танцев певица решила вспомнить яркие моменты, которые пережила на танцполе. Звезда опубликовала серию кадров из личного архива, а в подписи заговорила о страсти.

"Танец это спорт или $екс? Танец - это вертикальное выражение горизонтальных желаний. Я часто слышу споры о том, что такое танец? Одни говорят, что это $екс, потому что нужна близость партнера, страсть и без нее никак. Другие говорят - это спорт, в котором очень высокие нагрузки, важна отточенность движений и этот вид спорта ничем не отличается от художественной гимнастики или легкой атлетики...", - поделилась своими мыслями Наталья.

Примечательно, что на ее заявление отреагировал Влад Яма, сделав репост в "сториз". Счастливо женатый хореограф изумился: "В смысле???", - ответил он Могилевской на ее слова о "$ексе".

Обычные пользователи также с энтузиазмом кинулись комментировать увиденное:

"Не каждая гимнастка может стать хорошей танцовщицей. Это больше искусство, чем спорт. Хотя нагрузка больше, чем у спортсменов"

"Танец - выражение чувств, эмоций. Sекс - это seкс, ничего общего. 🔥"

"Танец, это магия которая передаёт эмоции,и без любви не будет страсти❤️"

"Какие же красивые фотки !!!❤️👏"

"Это адский труд❤️"

"Танцы это движение, страсть и душа"

"8 фото, не могу оторвать глаз от ног😍"

"👏 браво, такая красивая"

"Ну вы и вкалывали. Как в горячем цеху👏"

"Однозначно спорт - без техники далеко не уедешь, но и без эмоций танец-не танец😂"

"Вы с Котом, лучший дуэт!!!"

"Ох уж эти ноги!!!😍"

"Самые красивые ноги в Украине"

Напомним, усталая Могилевская обратилась к украинцам с мольбой о помощи: "Не знаю, как вы справляетесь...".

Также Politeka писала, 45-летняя Могилевская в образе куклы Барби едва не выронила бюст из откровенного платья: "Наташка зажигает".