Популярная певица Наташа Могилевская в новом образе поделилась планами на выходные

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно поделилась своим рецептом паски без вреда для фигуры, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда произвела впечатление на поклонников, показав снимок в новом образе. Некоторые признались, что сначала не узнали артистку, так она изменилась и похорошела.

В своем микроблоге Наташа опубликовала яркую весеннюю фотографию, на которой запечатлена на улице среди деревянных построек. На прогулку артистка вышла в длинном бежевом платье интересного фасона, под которым виднеется белье в зоне декольте. этот наряд подчеркнул красивые формы звезды и стройную фигуру, многие отметили, что она сильно похудела. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.

В подписи к кадру Могилевская поделилась планами на выходные. "Сегодня буду смотреть фильмы. Мои друзья решили, что я не смотрю фильмы совсем. Нет. Я смотрю фильмы, просто отношусь к ним как к произведению искусства. Когда у меня настроение - я наслаждаюсь. Это бывает раз в месяц, но не каждый день приходя с работы домой забивать себе мозг любой жвачкой, лишь бы не думать о проблемах или о себе. Это чистой воды прокрастинация, лень и забивание мозга чужими жизнями, чужими мыслями", - написала певица.

А поклонники принялись комментировать ее новое фото: "Я не узнала. Помолодела, похорошела, постройнела, красавица", "Красота", "Хорошие слова. Умно", "Красотка с большой буквы!", "Красотка, настоящая".

Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

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