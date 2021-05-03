Популярная певица Наташа Могилевская в новом образе поделилась планами на выходные
Как пишет Politeka.net, известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно поделилась своим рецептом паски без вреда для фигуры, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда произвела впечатление на поклонников, показав снимок в новом образе. Некоторые признались, что сначала не узнали артистку, так она изменилась и похорошела.
В своем микроблоге Наташа опубликовала яркую весеннюю фотографию, на которой запечатлена на улице среди деревянных построек. На прогулку артистка вышла в длинном бежевом платье интересного фасона, под которым виднеется белье в зоне декольте. этот наряд подчеркнул красивые формы звезды и стройную фигуру, многие отметили, что она сильно похудела. Волосы певицы распущены и аккуратно уложены, а на ее лице легкий макияж и милая улыбка.
В подписи к кадру Могилевская поделилась планами на выходные. "Сегодня буду смотреть фильмы. Мои друзья решили, что я не смотрю фильмы совсем. Нет. Я смотрю фильмы, просто отношусь к ним как к произведению искусства. Когда у меня настроение - я наслаждаюсь. Это бывает раз в месяц, но не каждый день приходя с работы домой забивать себе мозг любой жвачкой, лишь бы не думать о проблемах или о себе. Это чистой воды прокрастинация, лень и забивание мозга чужими жизнями, чужими мыслями", - написала певица.
Ани Лорак победила Веру Брежневу в "батле" фигур в купальниках: показательные фото
Полякова, не сдержавшись, позвонила Насте Каменских из-за ее "девочек": "Это что такое?"
Винник показал, что творилось за кулисами «Голосу країни» во время финала: «Мы не могли…»
63-летняя мама Дана Балана показалась в мини-платье и поделилась домашними кадрами: "От всего сердца..."
Кароль призналась, кому принадлежит ее сердце, и это не Балан: "Люблю его безумно"
А поклонники принялись комментировать ее новое фото: "Я не узнала. Помолодела, похорошела, постройнела, красавица", "Красота", "Хорошие слова. Умно", "Красотка с большой буквы!", "Красотка, настоящая".
Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".
Как сообщала Politeka, Похудевшая Могилевская раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом: "Мой вариант – это полный отказ от...".
Также Politeka писала, Могилевская раскрыла, кем ей на самом деле приходится мужчина, с которым ее засекли папарацци: "Он...".