Известная украинская певица Наталья Могилевская впечатлила ярким образом на улицах большого города

Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм 45-летняя певица опубликовала весьма оригинальный кадр. Артистка была одета в яркий розовый брючный костюм, под который она надела «невидимое» боди. Корсет бежевого цвета, который фактически сливался с цветом кожи, привлек внимание поклонников.

Блондинка была запечатлена в тот момент, когда шла по оживленной улице Киева мимо машин. Лицо Могилевская прикрыла солнцезащитными очками. В посте артистка решила поговорить о личном бренде.

«О личном бренде много шумят, особенно в Инстаграме. Я строила личный бренд артиста, когда еще никто не слышал об этом, но в целом инструменты остались прежними, изменился формат. Каждый из нас уникален и прекрасен. У каждого из нас есть опыт и знания в той или иной сфере, и мы можем делиться этим друг с другом. Быть полезными!», - заявила Могилевская, добавив, что всем будущим артистам уже сегодня нужно строить личный бренд в социальных сетях.

В комментариях певице оставили много приятных отзывов.

«Лучшая леди 2021», «Наташа, я не перестаю тобой восхищаться», «ну очень сильно красивая и шикарная», «Вау, что за шикарная модель на фото?», «Ну очень шикарно выглядите. Барби», - пишут пользователи сети.

Напомним, что похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!".

Как сообщала Politeka, Могилевская удивила внешностью в обычной жизни, халат и ложка во рту: "Выпендреж".

Кроме того Politeka писала, что Могилевскую не узнали даже самые преданные поклонники: "Очень изменились".