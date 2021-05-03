Популярна співачка Наташа Могилевська у новому образі поділилася планами на вихідні

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно поділилася своїм рецептом паски без шкоди для фігури, часто радує публіку яскравими публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу зірка справила враження на шанувальників, показавши знімок в новому образі. Деякі зізналися, що спочатку не впізнали артистку, так вона змінилася і покращала.

У своєму мікроблозі Наташа опублікувала яскраву весняну фотографію, на якій зображена на вулиці серед дерев'яних будівель. На прогулянку артистка вийшла в довгій бежевій сукні цікавого фасону, під яким видніється білизна в зоні декольте. цей наряд підкреслив красиві форми зірки і струнку фігуру, багато хто відзначив, що вона сильно схудла. Волосся співачки розпущене і акуратно укладене, а на її обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

У підписі до кадру Могилевська поділилася планами на вихідні. "Сьогодні буду дивитися фільми. Мої друзі вирішили, що я не дивлюся фільми зовсім. Ні. Я дивлюся фільми, просто ставлюся до них як до твору мистецтва. Коли у мене настрій - я насолоджуюся. Це буває раз на місяць, але не кожен день приходячи з роботи додому забивати собі мозок будь жуйкою, аби не думати про проблеми або про себе. Це чистої води прокрастинація, лінь і забивання мозку чужими життями, чужими думками", - написала співачка.

А шанувальники почали коментувати її нове фото: "Я не впізнала. Помолодшала, покращала, схудла, красуня", "Краса", "Хороші слова. Розумно", "Красуня з великої літери!", "Красуня, справжня".

Нагадавши, Могилевську зачарував молодий красень, флірт потрапив на камеру: "Ну може трохи".

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