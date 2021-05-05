Відома співачка Наталія Могилевська показала, як майстерно змінила імідж після свят

Не так давно Наталія поділилася почуттями з приводу змін у житті, а також пояснила, чому їй подобається змінювати імідж, тим самим привертаючи увагу до себе. Ефектна блондинка, в яку Могилевська перефарбувалася пару місяців тому, в цей раз постала в кокетливому простому образі.

Довга сукня пастельного відтінку ідеально гармоніювала з тоном волосся зірки, а ось мереживний комплект, що виглядає з-під відкритого вбрання в декольте, тільки надав її цибулі весняного пустощів. Позуючи в скромній позі, навіть так Наталія виглядала привабливо.

"Я намагаюся не відвідувати занадто людні місця і проводжу ці вихідні вдома. Мої друзі вирішили, що я не дивлюся фільми зовсім. Ні. Я дивлюся фільми, просто ставлюся до них як до твору мистецтва. Коли у мене настрій - я насолоджуюся. Це буває раз на місяць, але не кожен день приходячи з роботи додому забивати собі мозок будь жуйкою, аби не думати про проблеми або про себе. Це чистої води прокрастинація, лінь і забивання мозку чужими життями, чужими думками. Тому, хороше кіно-це приголомшливе мистецтво, таке ж як картини, як музика, як мода. Це мистецтво!",- поділилася думками зірка.

Ось що відповідають фанати, захоплені образом артистки:

""Звичайна жінка" подивіться; людина, яка пізнав нескінченність 🙏; Наташа, ви прекрасні як ніколи; пропозиція🔥; Маленькі жінки; та Ви прямо красуня; красуня з великої літери!; Ти просто очаровашка!; Дуууже красива, Наташенька🔥; Я не впізнала .....помолодшати...погарнішати...постройнела...; Ви зараз особливо женствннна👏"»

Раньше Наталя позувала в сукні з декольте, сидячи на траві. Дівчина в руках тримала маленьку паску з зайчиком. Красуня відразу звернулася до українців:

"Вітаю всіх зі святом великого Великодня! Хочу побажати міцності духу, побажати всім сил, удачі, любові і нехай це прекрасне свято принесе нам Божу благодать, принесе мир в наші будинки, принесе любов і щастя. Зі святом!",- сказала Наталя, аналогічно підписавши ролик в Інстаграме.

Нагадавши, Могилевська вирішила змінити стиль і несподівано звернулася до українців за допомогою

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