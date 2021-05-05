Співачка Наталія Могилевська виставила себе в забавному світлі, давши пораду українцям

Як передає Politeka.net, 45-річна зірка опублікувала свіже фото в своєму мікроблозі в Instagram, на якому показала себе в домашньому образі.

Співачка позувала в затишному теплому халаті синього кольору, тримаючи в руках стаканчик з десертом, а в роті - чайну ложку. Наталя, сутулячись, облаштувалася перед ноутбуком, з трохи заспаним виглядом, але при цьому була вже з макіяжем.

У підписі Могилевська поділилася своїм улюбленим рецептом сніданку. Головним інгредієнтом є насіння чіа, таке дивовижне для пересічного українця. Це насіння вона заправляє молоком (теж незвичайним) і фруктами.

"1-1, 5 столові ложки чіа залити 150 мл гречаним молоком (можна будь-яким, але я люблю найбільше гречане). Відразу перемішати та повторити цю дію ще через хвилин 5, тому що чіа склеюється і утворює згустки. Додати підсолоджувач, яким ви користуєтеся. Хтось стевією, хтось просто цукром, а я найбільше люблю сироп агави. Далі в цю основу можна додавати будь-які ягоди, віддаю перевагу лохині або полуниці, але найсмачніше це сезонні персики. У липні смачніше нічого немає", - поділилася Наталя.

Співачка додала, що насіння чіа дуже корисне для жіночого організму - містить багато білка, Омега-3, Омега-6, вітаміни А, Е, С.



"Найголовніше! Почекати мінімум 30-40 хвилин. Кращий варіант рецепта закинути все це з вечора, а вранці з'їсти. Головне не холодним", - підсумувала зірка.

Користувачі кинулися обговорювати в коментарях:

"Смачно😍а мені подобається залити на ніч йогуртом і вранці додати фруктове пюре😍"

"А нормальний сніданок, не можна порадити😂знову насіння 😂гречане, кокосове молоко і всяка дурь, ми живемо в своєму регіоні і більшість людей вживають "рідні" продукти"

"Омлет або вівсянка😜. Фотка супер👍. Природня 🤗"

"Прикольна і красива))"

"Ну і кому потрібні ці чіа? За такі гроші, випендрьож. У нас багато крутіше продукти"

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