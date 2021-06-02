Популярная певица Наташа Могилевская, решила избавиться лишнего веса с помощью звездного тренера Аниты Луценко

Артистка решила пойти на крайние меры, чтобы похудеть, в последнее время она заметно располнела. Звезда пошла на спор, что до 26 июня скинет лишних 4 кг. Если же не сможет этого сделать, то побреет голову налысо. Такое заявление привлекло невероятное внимание поклонников.

"Ааааааа!!!!! К нашему челленджу "26 июня зуб даю" присоединяется Наталия Могилевская 😲😲😲😲 И это 🔥🔥🔥 -4 кг до 26 числа!!!

Следим за Наташей 👀👀 В случае провала - НАТАША БРЕЕТСЯ НАЛЫСО 🥳🥳🥳🥳🤩🤩🤩🤩 Как думаете, справится? А вы присоединяйтесь! Заявляйте в сториз о намерении и ставьте тег спора отмечайте нас в сториз😍", - написала Анита Луценко.

На фото Могилевская позирует с Луценко, а фанаты в комментариях сделали ставки, скинет ли звезда 4 лишних кг: "😍😍 и я хочу с Могилевской фотку😂😂", "Пффф! Могилевская - справится легко ✔️🚀", " Эх,желаю всем вам похудеть🙌но я бы с удовольствием посмотрела на все проиграши 😂было бы интересно 🔥".

Ранее во время карантина артистке пришлось хорошо потрудиться, чтобы похудеть. В своем интервью звезда рассказала, что набрала лишних 10 килограммов.

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