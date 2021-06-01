Популярная певица Наташа Могилевская, какой была до популярности и славы раньше

Желая пообщаться с поклонниками, артистка решила устроить опрос с ответами, о которых могли знать не так много фанатов. Не обошлось и без фото из прошлого. Ранние фото знаменитости сразу привлекли внимание поклонников.

"Я окончила девять класов средней школы имени В.И. Кудряшова №195 на Березняках", - ответила звезда, отвечая на вопросы.

Стоит отметить, что в школе Наталию считали отъявленной бунтаркой. Родители Натальи были очень либеральными людьми и не ограничивали ее свободу самовыражения, поэтому с детства она выбирала свой творческий путь сама. И хотя тогда ей было сложно с кем-то подружиться, амбициозную Могилевскую это не остановило.

В 16 лет Наталья после окончания 9 класса стала студенткой эстрадно-циркового училища.

Юная певица сразу же начала пробивать себе дорогу на большую сцену. Она выступала, где только было возможно.

Стоит отметить, не только в детстве у звезды было много свершений и падений. Ранее во время карантина артистке пришлось хорошо потрудиться, чтобы похудеть. В своем интервью звезда рассказала, что набрала лишних 10 килограммов.

Также Наталья рассказала, что старается следить за фигурой, но локдаун и ненормированный график делают это непростой задачей, ей пришлось публично признаться в недостатке и рассказать, как она возвращала себя в форму.

"Вот я худела-худела, а затем после премьеры песни конечно же выпила шампанского! Я 2 недели сбрасывала 2 кг и затем их за 2 дня вернула. Поэтому я за кратчайший период планирую сбросить 10 кг. Я, между прочим, не отношусь к тем, кто быстро набирает вес снова. Тем более сейчас локдаун уже завершился и у нас возобновились концерты", - добавила певица.

Напомним, известную певицу Наташу Могилевскую очаровал молодой парень-красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

Как сообщала Politeka, Похудевшая артистка Наталья Могилевская раскрыла свой секрет борьбы с лишним весом: "Мой вариант – это полный отказ от...".

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