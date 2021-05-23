Звезда рассказала то, что раньше скрывала

Известная певица Наталья Могилевская рассказала неожиданные детали о себе

Звезда всегда отличалась огненным темпераментом, передает Politeka.net. Образы украинской красотки просто завораживают.

В интервью Кате Осадчей в передаче "Світське життя" Могилевская рассказала правду о своем происхождении. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Оказалось, у артистки имеются в роду болгары, о чем раньше она не говорила.

По словам звезды, она всегда стеснялась своего происхождения, ведь хотела быть скандинавской стильной блондинкой, но на самом деле она - страстная брюнетка. Звезда наполовину болгарка, ведь ее мама родом из этой страны.