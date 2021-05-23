Известная певица Наталья Могилевская рассказала неожиданные детали о себе
Звезда всегда отличалась огненным темпераментом, передает Politeka.net. Образы украинской красотки просто завораживают.
В интервью Кате Осадчей в передаче "Світське життя" Могилевская рассказала правду о своем происхождении. (Чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы) Оказалось, у артистки имеются в роду болгары, о чем раньше она не говорила.
По словам звезды, она всегда стеснялась своего происхождения, ведь хотела быть скандинавской стильной блондинкой, но на самом деле она - страстная брюнетка. Звезда наполовину болгарка, ведь ее мама родом из этой страны.
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"Можно считать, что я впервые в жизни снимаю маски", - отметила артистка.
Также Могилевская заявила, что в преддверии лета решила объявить войну лишнему весу, ведь набрала килограммы во время локдауна. Звезда уверена, что в борьбе ей помогут поклонники, которые ее мотивируют.
Напомним, Наталья Могилевская несколько лет назад набирала лишние килограммы, но благодаря работе над собой ей удалось сбросить 25 килограммов.
Звезда похудела, благодаря специальной системе питания, которая предполагает разумное потребление калорий со всеми нужными микроэлементами, но исключает состояние голода, которое вызывает гастрит и другие проблемы с ЖКТ.
"Только здоровый и комфортный способ жизни и питания. Понемногу меняя свои привычки можно прийти к потрясающему результату", - поделилась однажды артистка.
Напомним, что похудевшая Могилевская в длинном платье поразила "новой" внешностью: "Красотка с большой буквы!".
Как сообщала Politeka, Могилевская удивила внешностью в обычной жизни, халат и ложка во рту: "Выпендреж".