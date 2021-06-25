Артистка рассказала о своих лайфхаках

Украинская певица Наташа Могилевская поделилась секретами своего похудения

Как сообщает Politeka.net, недавно артистка бросила себе вызов, пообещав похудеть к концу июня либо сбрить свои роскошные волосы. Артистке уже удалось значительно похудеть. У себя в Инстаграм она решила рассказать несколько секретов, которые помогут держать себя в форме.

«Недосыпы. Своевременный сон, длящийся 7-8 часов способствует стройности, повышает иммунитет и хорошо влияет на психоэмоциональный фон», - объяснила Могилевская.

Чтобы худеть, ложиться артистка советует до 00.00. В идеале в постель нужно идти до 22:00-23:00.

По словам певицы, если вы не ложитесь вовремя спать, сбросить вес будет труднее. Также звезда советует отказаться от перекусов.

«Любая ЗОЖ-ная печенька, сухофруктик или чашка капуччино может полностью испортить ваш результат», - уверена Могилевская.

Также звезда советует не худеть быстро, иначе вес также быстро может вернуться.

Напомним, что худеющая Могилевская забила тревогу, звезда рискует остаться без волос: "Это опасно! Не дай бог".

Как сообщала Politeka, Могилевская с декольте нараспашку выдала подробности нового шоу: "Целая сотня звезд...".

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