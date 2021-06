Співачка Наталія Могилевська збентежила яскравим образом і несподіваним приємним оголошенням

45-річна зірка візьме участь у новому шоу "Співають всі" - аналог британського All Together Now, яке вперше вийшло на телеекрани в 2018 році і за короткий час набуло популярності серед глядачів майже двох десятків країн світу. Україна стала вісімнадцятою країною, в якій виходитиме це музичне шоу.

Судити харизму і вокальні дані учасників будуть одночасно сто зірок. А їх капітаном якраз і стала Могилевська.

Артистка опублікувала свіже фото в Інстаграм, на якому постала в образі "капітанші" - в кашкеті і з декольте нарозхрист, передає Politeka.net.

"Я стану капітаном найчисленнішого професійного журі у світі на шоу "Співають всі"... Для мене величезна честь очолити таке журі, я хочу подякувати своїм колегам за це почесне місце. Обіцяю, що в складній ситуації я прийму правильне рішення і воно завжди буде на боці справжнього таланту. Це буде найсправедливіше журі, тому що неможливо впливати на сотню успішних, гарячих і амбітних людей! Це буде найзірковіше шоу України!", - заявила Наталя.

Зазначимо, у кожному випуску перед журі виступатимуть 12 осіб. Їх завдання - виконати композицію так, щоб якомога більше членів "сотні" встали і почали підспівувати. У фінал вийдуть два кращих вокаліста за результатами випуску. Той, хто набрав найбільшу кількість балів, проходить автоматично. А конкурсанти, які посіли друге і третє місця, за це право поборються в музичній дуелі в кінці епізоду.

