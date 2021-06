Певица Наталья Могилевская обескуражила ярким образом и неожиданным приятным объявлением

45-летняя звезда примет участие в новом шоу "Співають всі" - аналог британского All Together Now, которое впервые вышло на телеэкраны в 2018 году и за короткое время обрело популярность среди зрителей почти двух десятков стран мира. Украина стала восемнадцатой страной, в которой будет выходить это музыкальное шоу.

Судить харизму и вокальные данные участников будут одновременно сто звезд. А их капитаном как раз и стала Могилевская.

Артистка опубликовала свежее фото в Инстаграм, на котором предстала в образе "капитанши" - в фуражке и с декольте нараспашку, передает Politeka.net.

"Я стану капитаном самого многочисленного профессионального жюри в мире на шоу «Співають всі»... Для меня огромная честь возглавить такое жюри, я хочу поблагодарить своих коллег за это почетное место. Обещаю, что в сложной ситуации я приму правильное решение и оно всегда будет на стороне настоящего таланта. Это будет самое справедливое жюри, потому что невозможно влиять на сотню успешных, горячих и амбициозных людей! Это будет самое звездное шоу Украины!", - заявила Наталья.

Отметим, в каждом выпуске перед жюри будут выступать 12 человек. Их задача – исполнить композицию так, чтобы как можно больше членов "сотни" встали и начали подпевать. В финал выйдут два лучших вокалиста по результатам выпуска. Тот, кто набрал наибольшее количество баллов, проходит автоматически. А конкурсанты, занявшие второе и третье места, за это право поборются в музыкальной дуэли в конце эпизода.

