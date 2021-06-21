Популярная певица Наташа Могилевская показала необычное фото в забавном образе капитана корабля

Как пишет Politeka.net , известная украинская певица Наталья Могилевская, которая недавно ошеломила фанатов переменами во внешности и заметным похудением, часто радует публику яркими публикациями в своем Instagram. Так, в этот раз звезда поделилась в сети ярким кадром, на котором появилась на яхте, при этом примеряла образ капитана этой самой яхты.

Как видно, Наташа запечатлена в полный рост, она стоит на яхте и держится за бортик, пока судном управляет кто-то другой. Перед камерой звезда появилась в необычном образе – на ней белоснежный костюм с золотистыми пуговицами и декором, под пиджаком которого видно бежевый топ. Завершает картину капитанская шляпа, которая прикрывает распущенные и красиво уложенные волосы, на лице певицы модные солнцезащитные очки и уверенная улыбка.

В подписи к фотографии Могилевская предложила фанатам поиграть: "Что происходит и куда я еду? Кто первый угадает, получит сюрприз. Лично отправлю почтой. Правильный ответ завтра". Пользователи тут же принялись упражняться в остроумии, комментируя фото Наташи, и выдвигая самые удивительные ответы на ее вопрос. "Красивая", "Старт третьего сезона танцевального проекта – "Майданс", "В Одессу", "Съёмки клипа", "В счастливую жизнь", "В Крым!", "На встречу судьбе", "Наконец то сьемки клипа "Відірватись від землі"?", "На Мадагаскар", "На футбол", "Руководит парадом!", - пишут в комментариях.

Напомним, Могилевскую очаровал молодой красавчик, флирт попал на камеру: "Ну может чуть-чуть".

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