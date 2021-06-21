Популярна співачка Наташа Могилевська показала незвичайне фото в кумедному образі капітана корабля

Як пише Politeka.net , відома українська співачка Наталія Могилевська, яка нещодавно приголомшила фанатів змінами в зовнішності і помітним схудненням, часто радує публіку яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу зірка поділилася в мережі яскравим кадром, на якому з'явилася на яхті, при цьому приміряла образ капітана цієї самої яхти.

Як видно, Наташа відображена в повний зріст, вона стоїть на яхті і тримається за бортик, поки судном управляє хтось інший. Перед камерою зірка з'явилася в незвичайному образі - на ній білосніжний костюм із золотистими гудзиками і декором, під піджаком якого видно бежевий топ. Завершує картину Капітанська капелюх, яка прикриває розпущене і красиво укладене волосся, на обличчі співачки модні сонцезахисні окуляри і впевнена посмішка.

У підписі до фотографії Могилевська запропонувала фанатам пограти: "Що відбувається і куди я їду? Хто перший вгадає, отримає сюрприз. Особисто відправлю поштою. Правильна відповідь завтра". Користувачі тут же почали вправлятися в дотепності, коментуючи фото Наташі, і висуваючи найдивовижніші відповіді на її питання. "Красива", "Старт третього сезону танцювального проекту - "Майданс", "В Одесу", "Зйомки кліпу", "У щасливе життя", "В Крим!", "На зустріч долі", "Нарешті зйомки кліпу "Відірватися від землі"?", "На Мадагаскар", "На футбол", "Керує парадом!",- пишуть в коментарях.

Нагадаємо, відому співачку Наталю Могилевську зачарував молодий красень, флірт парочки потрапив на камеру: "Ну може трохи".

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