Популярна українська співачка Наталія Могилевська зізналася, що їй доведеться збільшити зусилля по роботі над схудненням, щоб не втратити волосся

Як відомо, раніше 45-річна виконавиця вирішила боротися із зайвою вагою. Вона на всю країну посперечалася, що якщо не зможе схуднути майже за місяць на 4 кілограми, то поголиться налисо. Зараз встановлений термін вже добігає кінця, тому співачка ще сильніше активізувалася.

Як пише Politeka.net, про це Могилевська розповіла у своєму Instagram.

"Після концерту у Львові я вирішила не ризикувати. Нам залишилося два дні, і я думаю, що потрібно скинути останні 600-700 грам. Це небезпечно! Не дай бог! Я хочу, щоб моє волосся залишилося на голові. Тому вгадайте, де я вирішила посилити свою програми схуднення", - запропонувала фанатам зірка.

Пізніше вона сама розкрила правду: Могилевська зупинилася відпочити в Трускавці. Зараз співачка насолоджується його природою і замислюється про цілющі властивості місцевої води.

Відзначимо, що разом з Могилевською в челленджі по схудненню беруть участь фітнес-тренер Аніта Луценко, а також ресторатор Даніель Салем. Перша обіцяла стрибнути з парашутом, а другий, що страждає клаустрофобією, закритися на годину в труні - в разі провалу.

"Отже, Аніта, Салем, як йде ваше схуднення? Рівне екватор проекту - ми розпочали 2 червня... залишається ще 12 днів. У мене рівно 2 кілограми навіть 2 кг 100 гр. Як Ваші справи?", - хвалилася своїм успіхом раніше Могилевська.

Нагадаємо, Могилевська розкрила секрет своєї дієти, Полякова не стримала емоцій: "А жити як?».

Як повідомляла Politeka, розповніла Могилевська показала, які продукти дозволяє собі на дієті: "Можна навіть ввечері...".

Також Politeka писала, що худне Могилевська в паніці звернулася за допомогою: "Це кінець моїй кар'єрі".