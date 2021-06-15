Певица Наталья Могилевская сильно переживает из-за пари, которое заключила с фитнес-тренером Анитой Луценко

Как известно, 45-летняя артистка бросила себе вызов, решившись скинуть 4 кг почти за месяц. Наталья поспорила, что если у нее не получится - побреется налысо. Прошла ровно половина срока, и Могилевская начала паниковать.

Наталья призналась в этом в своих новых "сториз" в Инстаграм, передает Politeka.net.

"74,5 - больше двух килограмм! Ура!", - сообщила певица, встав на весы.

Вместе с ней в челлендже участвуют сама Луценко, а также ресторатор Даниэль Салем. Первая обещала прыгнуть с парашютом, а второй, страдающий клаустрофобией, закрыться на час в гробу - в случае провала.

"Итак, Анита, Салем, как идет ваше похудение? Ровно экватор проекта - мы начали 2 июня... остается еще 12 дней. У меня ровно 2 килограмма даже 2 кг 100 гр. Как ваши дела?", - похвасталась успехом Наталья.

Затем артистка всерьез задумалась, а сможет ли сама дойти до финиша.

"Я хочу обратиться к Наталье Самойленко (диетолог, - ред.) - это моя тяжелая артиллерия, главный козырь, тайное оружие в этом проекте... Наташа, правда ли, что следующие 2 килограмма сбрасываются тяжелее? Если да, то скажите, что делать?.. Наташенька, помогите, вы ко мне так всегда хорошо относились... Я так не хочу бриться налысо. Это конец моей карьере, это конец всему!", - слезно обратилась певица.

Диетолог успокоила Наталью, что поможет ей похудеть и сохранить пышную шевелюру.

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