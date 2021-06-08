Популярная украинская певица Наталья Могилевская показала, какой диеты придерживается, чтобы сбросить лишний вес
Как передает Politeka.net, у себя в Инстаграм артистка поделилась тремя правилами, которым следует, чтобы похудеть. По словам певицы, она ест трижды. Первый раз – в течение часа после пробуждения. Обед у нее запланирован в 13.00 дня, а ужин в 19.00-20.00 часов.
«В графике учтены все моменты режима питания: длительность пищевого окна (12 часов), правило экватора (обед должен быть в первой половине дня) и чистые, водные паузы между едой», - поделилась опытом Могилевская.
По ее словам, она ест белковые завтраки, углеводные обеды и ужины исключительно из овощей в термообработке без углеводов и белков.
«В основе весь рацион на 60% построен из сезонных овощей», - отметила певица.
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Кроме этого, артистка поддерживает водный баланс, выпивая 1,5-2 литра воды в день. Воду она тоже пьет по расписанию: за 30 минут до приема еды, через 1 час после приема, в промежутках между приемами еды.
В комментариях Могилевской оставили много слов сочувствия, посчитав ее рацион слишком скудным.
«Очень грустно так питаться…», «Слишком мало», «Грустное меню. У Аниты пожизнерадостнее», «Мне кажется, на ужин только овощи не сытно совсем», - пишут пользователи сети.
Напомним, что располневшая Могилевская озадачила внешностью в платье с открытым декольте: фото.
Как сообщала Politeka, располневшая Могилевская резко ответила украинцам, выдав тираду об эйджизме: «После 40 жизнь закончилась».
Также Politeka писала, что похудение Могилевской пошло не по плану, певица срочно обратилась к украинцам: "И что мне теперь делать?".