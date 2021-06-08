Відома українська співачка Наталія Могилевська відверто зізналася, що її зачіпає ейджизм в українському суспільстві

Не так давно зірка опублікувала в Instagram оголошення про те, що шукає собі нового асистента. При цьому вона уточнила, що розгляне кандидатури тільки тих, кому за 40. Такий підхід здивував багатьох українців, тому в новому пості Могилевська вирішила його пояснити, пише Politeka.net.

"Чому? Та тому що ейджизм дістав! Тому що, життя після 40 Закінчилася, ти ніколи не зможеш вийти заміж, тебе ніколи в житті не візьмуть на нову роботу", - обурилася забобонами зірка.

Вона додала, що сама вважає, що у сучасних 40-річних людей багато позитивних якостей.

"Людям саме цього покоління властиві відповідальність, здатність "горіти" на роботі, здатність нескінченно вчитися і розвиватися, дуже високий рівень мотивації і бажання досягати нових вершин. Я із задоволенням працюю з людьми старшого віку, тому що ці люди мають зовсім іншим рівнем мудрості, досвіду та інтелекту. Ось і все", - заявила співачка.

Цей пост вона супроводила власним фото, на якому позує поруч з ніжними квітами. Зірка сфотографувала своє обличчям з мінімумом косметики крупним планом, а її плечі і ключиці були оголеними.

Варто відзначити, що самій Могилевській в цьому серпні виповниться 46 років. Нещодавно співачка зізналася, що хотіла б позбавитися від зайвої ваги.

Нагадаємо, схуднення Могилевської пішло не за планом, співачка терміново звернулася до українців: "І що мені тепер робити?".

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