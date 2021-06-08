Известная украинская певица Наталья Могилевская откровенно призналась, что ее задевает эйджизм в украинском обществе

Не так давно звезда опубликовала в Инстаграм объявление о том, что ищет себе нового ассистента. При этом она уточнила, что рассмотрит кандидатуры только тех, кому за 40. Такой подход удивил многих украинцев, поэтому в новом посте Могилевская решила его объяснить, пишет Politeka.net.

«Почему? Да потому что эйджизм достал! Потому что, жизнь после 40 закончилась, ты никогда не сможешь выйти замуж, тебя никогда в жизни не возьмут на новую работу», - возмутилась предрассудками звезда.

Она добавила, что сама считает, что у современных 40-летних людей много позитивных качеств.

«Людям именно этого поколения свойственны ответственность, способность "гореть" на работе, способность бесконечно учиться и развиваться, очень высокий уровень мотивации и желания достигать новых вершин. Я с удовольствием работаю с людьми постарше, потому что эти люди обладают совершенно другим уровнем мудрости, опыта и интеллекта. Вот и все», - заявила певица.

Этот пост она сопроводила собственным фото, на котором позирует рядом с нежными цветами. Звезда сфотографировала свое лицом с минимумом косметики крупным планом, а ее плечи и ключицы были обнаженными.

Стоит отметить, что самой Могилевской в этом августе исполнится 46 лет. Недавно певица призналась, что хотела бы избавиться от лишнего веса.

Напомним, похудение Могилевской пошло не по плану, певица срочно обратилась к украинцам: "И что мне теперь делать?".

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